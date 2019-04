vergrößernverkleinern 20 Nation traten in London im FIFA 19 eNations Cup gegeneinander an. Deutschland flog früh aus dem Turnier raus, triumphieren durfte am Ende Frankreich © FIFA

