Das FIFA 19 Team oft he Season Event ist seit Anfang Mai in vollem Gange. Hier werden die besten Spieler der laufenden Saison mit besonderen FUT-Karten geehrt.

Die Karten sind heiß begehrt, da sie normalerweise über deutlich bessere Wertungen als die klassischen Karten verfügen. TOTS-Karten lassen sich entweder aus gekauften Packs ziehen oder mit dem Absolvieren von ingame-Aufgaben verdienen.

Zudem wird wöchentlich die Liga, aus der das Team of the Season kommt, gewechselt. Diese Woche ist die die Premier League am Zug.

Doch anstatt sich über die Möglichkeit, neue und starke Spieler für das eigene Team ergattern zu können, regt sich die FIFA-Community über die Auswahl der Premier League lautstark auf.

Spieler erkennen ein Muster

So soll FIFA 19 überdurchschnittlich oft die Karte des Leicester-Profis James Maddison als Gewinn ausgeben.

Entsprechend lassen viele Spieler insbesondere auf Twitter ihrer Frustration und Enttäuschung freien Lauf.

Ein Blick auf die FUT-Karte verrät direkt, warum dem so ist. Der Spieler ist mit verhältnismäßig schlechten Werten ausgestattet. Speziell der niedrige Tempowert steht dabei in der Kritik.

Zwar könnte der Spieler für schwächere Teams eine Alternative sein, für den überwiegenden Rest allerdings nicht.

Die FUT-Karte von James Maddison:

© EA Sports / Futhead

Maddison selbst hat mittlerweile Wind von dem Wirbel um seine FIFA 19-Karte bekommen. Er scheint die Situation allerdings eher mit Humor zu betrachten.

© instagram.com/madders

cameron_mcc1017: "Ich habe deine TOTS Karte jetzt schon 3 Mal bekommen, absolut frustrierend."

madders (James Maddison): "Ich bin einfach viel zu langsam, nicht? Tut mir leid."