In der Bundesliga ruht wegen der Coronakrise aktuell der Ball - aber virtuell geht es rund.

Bei der "Bundesliga Home Challenge" (JETZT LIVE im Stream) der DFL hat BVB-Profi Achraf Hakimi an der Konsole im FIFA-20-Duell mit Daniel Brosinski vom FSV Mainz 05 einen virtuellen Dortmunder Sieg knapp verpasst - trotz eines Treffers seines virtuellen Ichs.

Hakimi traf zwar kurz vor Schluss in Person von Hakimi zum 2:1, aber Brosinski gelang im Gegenzug der Treffer zum 2:2-Endstand. Spiel eins zwischen Julian Greis (Mainz) und Erné Embeli (Dortmund) endete ebenfalls unentschieden (1:1). Als Gesamtergebnis ergab sich damit ein 3:3.

DFL startet "Bundesliga Home Challenge"

Die DFL hat in der fußballfreien Zeit die so genannte "Bundesliga Home Challenge" - ein FIFA-20-Turnier, bei dem pro Verein mindestens ein Fußballprofi teilnehmen muss - ins Leben gerufen. Der zweite Spieler kann entweder aus der jeweiligen eSports-Abteilung oder sonstigen Umfeld des Klubs kommen. Insgesamt nehmen 26 Mannschaften an dem Turnier teil. Gespielt wird an diesem und am kommenden Wochenende.

Die Ergebnisse vom 28. März:

SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim 2:3

Hertha BSC - SC Paderborn 6:3

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 3:3

FC St. Pauli - Schalke 04 1:4

1. FC Köln - VfB Stuttgart

Dynamo Dresden - Eintracht Frankfurt

FC Augsburg - Hannover 96