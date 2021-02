Der gemeine Bundesliga-Fan wird schlucken müssen, wenn er die 21. Ausgabe des Teams of the Week sieht. Nachdem letzte Woche mit Angelino wenigstens noch ein Spieler aus dem deutschen Oberhaus in der Startelf stand, hat es dieses Mal kein einziger Bundesliga-Kicker geschafft. Zumindest auf die Bank und in die Reserve haben es drei Spieler deutscher Vereine geschafft.

Zum einen Mainz' Moussa Niakathe, zum anderen Christopher Nkunku von RB Leipzig. Mögliche Kandidaten für die eigene Team-Startelf sind sie aber beide nicht. Wertungen von 81 (Niakathe) und 83 (Nkunku) sind zwar solide, mehr aber auch nicht. Genauso verhält es sich mit Kyoung-rok Choi vom Karlsruher FC. Der Koreaner überzeugte beim 2:3-Erfolg beim SV Sandhausen mit zwei Toren und einer Vorlage, im Ultimate Team Modus wird er mit einer Wertung von 74 aber kaum Beachtung finden.

Allgemein überzeugt das TOTW #21 qualitätstechnisch lange nicht so sehr wie seine Vorgänger. Trotz der eher schwachen Auswahl kann sich der Sturm aber durchaus sehen lassen.

Anzeige

TOTW #21 - Zwei Torgaranten: Auba & Lukaku

Ganz vorne wirbeln jeweils mit einer 88-Wertung Romelu Lukaku von Inter Mailand und Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang. Vor allem der Ex-BVB-Profi Aubameyang lässt Ultimate-Team-Herzen höher schlagen: Ein 94er-Wert in der Geschwindigkeit gepaart mit einem 88er-Abschluss? Tore garantiert.

Das Team of the Week #21 in der Übersicht

Startelf

TW: Emiliano Martinez (84), Aston Villa

IV: John Stones (85), Manchester City

IV: Sebastian Coates (84), Sporting Lissabon

IV: Hilton (81), HSC Montpellier

RM: Marcos Llorente (86), Atletico Madrid

ZDM: Wilfred Ndidi (86), Leicester City

ZM: Jordan Veretout (82), Roma FC

ZOM: Ever Banega (85), Al-Shabab Riad

ST: Romelu Lukaku (88), Inter Mailand

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (88), FC Arsenal

ST: Luis Muriel (84), Atalanta Bergamo

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Bank & Reserve

TW: Alex Meret (82), SSC Neapel

IV: Moussa Niakathe (81), FSV Mainz 05

RM: Ismaila Sarr (82), FC Watford

RM: Ludovic Blas (81), FC Nantes

ZOM: Adrien Thomasson (81), Racing Straßburg

ST: Roman Yaremchuk (84), KAA Gent

ZM: Kyoung-rok Choi (74), Karlsruher SC

ST: Christopher Nkunku (83), RB Leipzig

ST: Bafetimbi Gomis (83), Al Hilal

ST: Charlie Wyke (80), AFC Sunderland

ST: David Moberg Karlsson (79), Sparta Prag

ST: Matt Derbyshire (75), Macarthur

Weitere Top-News zu FIFA21