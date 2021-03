FIFA 21: 4x Bundesliga in TOTW #24

vergrößernverkleinern Das FIFA Ultimate Team der Woche mit Insigne, Kane und Goretzka © EA Sports / SPORT1

Robin Ahlert

Am Mittwoch Abend erschien die 24. Ausgabe des Team of the Weeks. Dieses ist nicht nur überdurchschnittlich gut, sondern auch mit einigen Bundesligaspielern gespickt.