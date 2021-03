Von Christoph Franz

26 Teams, aufgeteilt in zwei Divisionen, haben 26 Spieltage lang um die begehrten Playoff-Plätze

gekämpft. Während sich die zwei jeweils bestplatzierten Teams je Division direkt für die Finalrunde

qualifiziert haben, müssen die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs noch den Weg durch die

Playoffs bestreiten.

VBL Playoffs - Nord-West-Division: Bremen überraschend raus

In der Nord-West-Division darf sich der VfL Bochum als Meister küren, dicht gefolgt vom 1. FC Köln.

Die Geißböcke haben sich den 2. Platz erst am letzten Spieltag ergattern können, zuvor hatte es eine

Punktgleichheit mit dem FC St. Pauli gegeben. Gegen den FC Schalke 04 holte Köln sechs Punkte, der

Kiezklub strauchelte gegen den Vorletzten Hannover und holte nur vier Zähler. Dennoch kann der

Überraschungsklub aus Hamburg mit dem 3. Platz mehr als zufrieden sein.

Die weiteren Playoff-Tickets in dieser Division sicherten sich Borussia Mönchengladbach, Bayer

Leverkusen und der VfL Wolfsburg. Gladbach überholte ebenfalls erst am letzten Spieltag die

Werkself und verschaffte sich damit eine bessere Ausgangsposition für die Playoffs. Überraschend

ausgeschieden ist der Serienmeister Werder Bremen. Die Norddeutschen landeten am Ende auf

einem enttäuschenden 10. Platz.

VBL Playoffs - Süd-Ost-Division: Leipzig ist Favorit

Aus der Süd-Ost-Division kommt der haushohe Favorit für die diesjährige VBL. RB Leipzig ist mit

satten 24 Punkten Vorsprung Meister geworden und stellt mit Umut "RBLZ_UMUT" Gültekin unter

anderem den eFootballer des Jahres 2020. Ebenfalls im Finale steht der 1. FC Heidenheim, der das

Kopf-an-Kopf-Rennen gegen den FC Augsburg am Ende knapp für sich entscheiden konnte. Die

Fuggerstädter müssen also den Weg durch die Playoffs gehen.

Ebenfalls mit dabei sind die TSG Hoffenheim, der 1. FC Nürnberg und Hertha BSC. Die Berliner

mussten am Ende zittern, da sie gegen Hoffenheim nur drei Zähler ergattern konnten und die SpVgg

Greuther Fürth auf ihre Chance lauerte. Da das Kleeblatt gegen Augsburg nur fünf Punkte holte und

punktgleich mit der Hertha war, aber den direkten Vergleich verlor, musste es sich denkbar knapp

aus der VBL verabschieden.

In der kommenden Woche starten die Playoffs bereits, in denen die Spiele in einem Best-of-3-

Format ausgetragen werden. Los geht es mit den Partien Mönchengladbach gegen Nürnberg und St.

Pauli gegen Hertha am Dienstag. Am Mittwoch folgen schließlich noch die Duelle zwischen

Hoffenheim und Leverkusen sowie Augsburg und Wolfsburg.

Wie geht es nach den Playoffs weiter?

Die vier Sieger aus den Playoffs ziehen in die Finalrunde ein, in denen die acht Teilnehmer nochmal

auf zwei Vierergruppen aufgeteilt werden. Dort treten die Klubs noch jeweils einmal gegeneinander an und anschließend ziehen die zwei jeweils bestplatzierten Teams ins Halbfinale ein. Dort wird wieder im Bo3-Format gespielt.

Wer wird der Nachfolger von Werder Bremen?

