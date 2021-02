Von Fatih Öztürk

Nicht immer sind es Dataminer, die vertrauliche Informationen vorab verkünden. Diesmal war das Leck bei Twitch direkt, die versehentlich den DLC Fighter Eleven ankündigten. Bei Eleven handelt es sich um einen Bonuscharakter, wie es ihn noch nie in Street Fighter gab, denn das Wesen verwandelt sich zu Rundenbeginn in eine zufällige, andere Spielfigur. Auch V-Skill und V-Trigger werden willkürlich selektiert.

Im Grunde erinnert Eleven, welcher laut Backstory der Vorgänger von Twelve aus Street Fighter III ist, an Mokujin aus Tekken, doch nimmt dieser im Gegensatz dazu die Form des gewählten Kämpfers an. Das ist zwar eine nette Mechanik, aber bei Capcom selbst weiß man wohl, dass dieser in einer kompetitiven Community nur wenig Interesse generiert, weswegen Eleven bewusst als Bonus Content gedacht ist und nicht als Teil des regulären Season 5 Rosters.

Alle Inhalte im Seasvon 5 Pass von Street Fighter V © Capcom

Neue Kämpfer braucht die Straße

Der Gestaltenwandler wird in dieser letzten Season gemeinsam mit Dan, Rose, Oro und Akira aus Rival Schools, den Charakterpool vervollständigen. Im Winter Update wurden nicht nur einige davon in Aktion gezeigt, sondern auch eine neue Mechanik, der V-Shift. Dabei handelt es sich um einen defensiven Zug, der den Spieler aus brenzligen Situationen retten soll.

"V-Shift kann jederzeit im Match eingesetzt werden, kostet einen Balken V-Gauge und erlaubt, bei korrektem Einsatz, einen völlig sicheren Backdash, der kurzzeitig das Spiel verlangsamt, um auf den Angriff des Gegners zu reagieren", erklären die Entwickler. Der letzte Kämpfer, der die SFV-Ära besiegeln wird, ist bis auf Weiteres ein Geheimnis.