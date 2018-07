Eigentlich wollte der Fotograf Sela Shiloni lediglich nach neuen Foto-Locations Ausschau halten, doch stolperte er dabei über eine lebensgroße Version des aus Fortnite bekannten Durr Burgers. Die Nachbildung des mit Augen gespickten Cartoon-Fastfoods befindet sich in der Wüste in Nähe von Paldale, Kalifornien.

Fortnite-Referenzen

In der Nähe des Burgers entdeckte Shiloni zudem ein altes Polizeiauto und ein in Tarnnetzen gehülltes Zelt. An beiden Objekten befindet sich jeweils ein Schild mit unterschiedlichen Aufschriften. Während an dem Auto "Diese Umgebung ist instabil. Achtung vor möglichen Effekten." zu lesen ist, findet sich an dem Zelt der Satz: "Wenn du das hier lesen kannst, befindest du dich in Reichweite der Anomalie!".

Fotograf Sela Shiloni entdeckt eine lebensgroße Version des Durr Burgers aus Fortnite © Sela Shiloni / VG247

Da Selah aufgrund mangelnder Fortnite-Erfahrung nichts mit den Objekten anzufangen wusste, postete er einige Bilder davon auf Twitter; wenig später wurde er von der Community über seinen Fund aufgeklärt. Darüber hinaus machte sich der DooM Clan auf den Weg in die Wüste, um die verwirklichten Spielgegenstände selbst unter die Lupe zu nehmen. Vor Ort wurde ihnen von einer unbekannten Person eine Karte mit einer Telefonnummer ausgehändigt.

Wird diese Nummer angerufen, spielt der Anrufbeantworter einen zuvor aufgenommen Soundeffekt ab. Bei diesem handelt es sich um das Geräusch das entsteht, wenn ein Gegenstand in den Rift gesaugt wird.

Risse am Himmel

Diese Aktion könnte auf die gegenwärtige Situation innerhalb von Fortnite zurückgehen beziehungsweise hindeuten. Hier verschwinden im Moment die unterschiedlichsten Objekte, seit am vergangenen Samstag das "Blast Off"-Event zu Ende ging. Durch einen innerhalb des Spiels stattgefundenen Raketenstarts entstand ein Riss am Firmament der Spielwelt.

Eben dieser scheint sich aktuell immer weiter auszubreiten, während die unterschiedlichsten Gegenstände hindurch gesaugt werden.

