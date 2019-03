Neben League of Legends ist Fortnite das derzeit am häufigsten gespielte eSports-Game weltweit. Millionen von Spielern, vorrangig Jugendliche, investieren Stunde um Stunde in den beliebten Third-Person-Shooter von Epic Games.

Tyler "Ninja" Blevins wurde durch seine Fortnite-Streams weltberühmt. So gehörte unter anderem der bekannte US-Rapper Drake zu seinen Teamkollegen und auch mit Neymar Jr., dem brasilianischen Fußballstar von Paris Saint-Germain, schwang sich der Twitch-Streamer hinter den Bildschirm.

Zukünftig werden die Fans von Ninja ihr Idol nicht nur auf dessen Twitch-Kanal antreffen, auch im Kühlregal oder dem Getränkemarkt des Vertrauens wird der Fortnite-Profi zu sehen sein – in Form einer Red-Bull-Dose.

Damit wandelt der US-Amerikaner auf den Spuren seines Buddys Neymar, der bereits 2018 als letzte große Persönlichkeit auf der Dose des österreichischen Energy-Drink-Herstellers abgebildet wurde. Ninja selbst steht bereits seit Juni 2018 bei Red Bull unter Vertrag und wird in Zukunft auf den Dosen der Vierer- wie Zwölferpacks zu sehen sein.

Aktuell ist geplant, dass die Dose mit dem Konterfei von Ninja in den USA zum Verkauf angeboten wird. Ob entsprechende Versionen auch hierzulande oder grundsätzlich in Europa zum Kauf angeboten werden, bleibt abzuwarten. Startschuss der Aktion ist der 1. April 2019. Zusätzlich wird zum Launch der Dose ein eigenes Event veranstaltet, bei dem der Gewinner am Ende die Chance auf ein Meet-and-Greet mit Ninja höchstselbst erhält.

