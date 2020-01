Wenn über Fortnite gesprochen wird, dauert es nicht lange, eher der Name Ninja fällt. Tyler "Ninja" Blevins ist der Shootingstar der Szene und zählt zu den bekanntesten Internetpersönlichkeiten der Welt.

Blevins wurde vor allem für seine Twitch-Streams des Battle-Royal-Shooters Fortnite bekannt. Hier spielte er unter anderem mit dem US-Rapper Drake und weiteren bekannten Stars und Sternchen zusammen, ehe er vor Kurzem zur Konkurrenz von Microsoft und damit einhergehend Mixer wechselte. Seinem Spiel blieb der US-Amerikaner jedoch treu, auch wenn sich das eine oder andere Problem zwischenzeitlich auftat.

Ninja in Fortnite

Epic Games setzt dem Gamer nun ein virtuelles Denkmal und präsentiert einen Skin als käufliches Accessoire, das der Spielfigur das Äußere des Streamers verpasst. Blevins selbst zeigte sich im Zuge seines Streams absolut begeistert und sieht deutliche Ähnlichkeiten zu seinem realen Aussehen "The skin just looks like me" (Der Skin sieht genauso aus wie ich).

Bereits am 16. Januar erscheint der Ninja-Skin im ingame-Store innerhalb von Fortnite und ist bis einschließlich dem 19. Januar verfügbar. Einen genauen Preis nannte Blevins nicht.

Laut Epic Games soll es jedoch nicht bei Ninja alleine bleiben. Zahlreiche weitere Influencer, eSportler und Fortnite-Persönlichkeiten stehen beim US-amerikanischen Spieleentwickler auf der Liste für die Umsetzung eines persönlichen ingame-Skins. Bisher bekannt sind "Loserfruit" und "TheGrefg".