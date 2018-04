Seit den 90er-Jahren erfreuen sich Trading Card Games großer Beliebtheit. Unlängst finden Kartenspiele nicht nur offline statt, sondern werden auch mobile, auf dem PC und auf Konsolen gespielt. Blizzards Hearthstone gehört hierbei zu den erfolgreichsten Gernevertretern und hat eine gigantische Community. Besonders in Deutschland gehört der Spieler Thanh "iamThanh" Tran zu den bekanntesten.

Vom Finanzassistenten zum Fulltime-Streamer

Bereits von Kindesbeinen an gehörten Videospiele zur großen Leidenschaft des sechsundzwanzig-jährigen Vollblutstreamers "iamThanh". Noch im Kindergarten bekam er einen Super Nintendo von den Eltern geschenkt und wagte damit die ersten Schritte in der virtuellen Videospiellandschaft. Die Begeisterung für Games hielt auch im Teenageralter an und mit 17 Jahren hatte Thanh erste Berührungspunkte mit dem Thema eSports in Form von WarCraft III: Dort trat er unter anderem bei GIGA eSports an.

Über einen Freund kam iamThanh mit Blizzards virtuellem Sammelkartenspiel Hearthstone in Berührung. Aus einer Laune heraus begann er den Titel zu streamen und bekam großes, positives Feedback von der Community. Trotzdem verfolgte er Tagsüber den Beruf des Finanzassisten und streamte nur in der in der Freizeit und nach der Arbeit auf Twitch.

2016 folgte dann die große Chance: Aufgrund eines Stellenabbaus bestand für Thanh die Möglichkeit, seinen Job bei der Bank aufzugeben und seinen Lebensunterhalt als Fulltime-Streamer zu verdienen. Juli 2016 lies er es auf den Versuch ankommen und streamt seither sechs Mal die Woche auf Twitch.

Über 1.000 Zuschauer

Grundsätzlich gehört iamThanh zu den erfolgreichsten Hearthstone-Streamern im deutschsprachigen Raum. Bis zu 1000 Zuschauer finden sich beinahe täglich auf seinem Twitch-Account ein, kommentieren das Geschehen auf dem Bildschirm und fiebern mit dem Karten-Profi mit. Doch auch Abseits der Bildschirme ist Thanh rund um die Uhr mit seinen Fans und Zuschauern über Facebook, Instagram und Twitter verbunden.

Um der täglichen Herausforderung eines Fulltime-Streams gerecht zu werden, treibt der Hearthstone-Profi regelmäßig Sport. Laut einem Interview mit der Süddeutschen hilft ihm der Sport dabei fit zu bleiben und entsprechend fokussierter zu streamen beziehungsweise Hearthstone zu spielen.

Auch neben seiner Vollbeschäftigung als Streamer beschäftigt er sich mit der eSports-Szene des Kartenspiels: So gehört er zum Aufgebot "Flow eSports" und konnte Anfang Januar das Hearthstone-Turnier Rat Race 2018 gewinnen. Für Thanh ist es zudem denkbar, hauptberuflich als Kommentator für eSports-Events oder auch als Manager zu arbeiten.