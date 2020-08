Die neueste Hearthstone Erweiterung kommt am 6. August, davor bringt Blizzard einige Spielverbesserungen und Updates für den hauseigenen Autochess-Modus. Außerdem ist mittlerweile der neueste Patch auf die Server gespielt, so dass man zum Launch der Erweiterung ohne Serverprobleme und Wartezeiten direkt loslegen kann, so zumindest soweit der Plan.

Die neuesten Karten sind mittlerweile vollständig enthüllt und lassen sich auf der offiziellen Seite bereits begutachtet.

Änderungen am Schlachtfeldmodus

Mit Mr. Bigglesworth kommt ein neuer Held in Bob's Taverne. Spieler mit Schlachtfeldboni haben früher Zugang zu dem neuen Charakter, bevor dieser am 13. August offiziell veröffentlicht wird. Die Heldenfähigkeit hat das Potential mächtige Kreaturen zur eigenen Truppe hinzuzufügen und funktioniert rein passiv:

Kel’Thuzads Kätzchen [Passiv]

Entdeckt einen Diener aus der Truppe Eures Gegners, wenn er stirbt. Er behält alle Verzauberungen.

Der neueste Held im Schlachtfeldmodus ist ein Kätzchen © Blizzard Entertainment

Zusätzlich zum neuen Helden gibt es zwei neue Diener, Die Menagerietasse und den Menageriekrug. Beide verstärken zufällige befreundete Diener mit unterschiedlichen Dienertypen. Blizzard will mehr Anreize liefern, mit gemischten Warbands zu experimentieren.

Menagerietasse

[Stufe 2] 2 Angriff, 2 Leben Kampfschrei: Verleiht 3 zufälligen befreundeten Dienern mit unterschiedlichen Dienertypen +1/+1.



Menageriekrug

[Stufe 4] 3 Angriff, 3 Leben Kampfschrei: Verleiht 3 zufälligen befreundeten Dienern mit unterschiedlichen Dienertypen +2/+2.



Um den Pool an Kreaturen nicht zu sehr zu verwässern wurde der Zoobot und der Menageriemagier aus dem Schlachtfeldmodus entfernt. Beide erfüllten jene Rolle, die jetzt vom neu hinzugekommenen Porzellan eingenommen wird.

Sonstige Spielverbesserungen und Updates

Auch an sonstigen Updates haben die Entwickler nicht gespart: Jede Waffe hat von nun an einen klassenspezifischen Waffenrahmen erhalten und Giftschaden hat jetzt eine spezielle Anzeige und Animation. Außerdem wurde eine ganze Menge an Verzögerungen reduziert und Anzeigefehler behoben. Die kompletten Patchnotes zu 18.0 findet ihr auf der offiziellen Hearthstone Homepage.