Lee "Faker" Sang-hyeok gehört zu den erfolgreichsten eSportlern in der Geschichte der Videospiele. Grundlegend wird der League-of-Legends-Profi als der Vorzeigespieler überhaupt angesehen. Im asiatischen Raum erfreut sich der Koreaner einer derart großen Popularität, dass er nun Bestandteil eines chinesischen Schulbuches geworden ist.

Teil des Schulsystems

Innerhalb des Textes wird Faker zunächst in einer kurzen Biographie vorgestellt. Dabei geht der Autor auf dessen Schulzeit und anschließende Erfolge als eSportler ein. Hier findet sich zudem eine Passage über Fakers Passion für League of Legends und wie sehr er sich darin investierte.

Der erfolgreichste eSportler der Welt, Faker, taucht mittlerweile auch in einem chinesischen Schulbuch auf © k.sina.com.cn / invenglobal.com

Der Abschnitt über den erfolgreichen eSportler gehört zu dem Bereich "Praktisches Schreiben" und soll den Schülern, beziehungsweise Studenten, als Inspiration dienen.

Der erfolgreichste eSportler der Welt

Faker selbst gilt als eine Koryphäe in League of Legends: Nicht nur von den Fans, sondern auch von anderen Spielern, wird der koreanische Superstar als erfolgreichster eSportler angesehen. So konnte er mit seinem Team SK telecom T1 bereits dreimal die LoL-Weltmeisterschaft gewinnen.

Darüber hinaus konnte er zahlreiche weitere Erfolge in seiner noch recht jungen eSports-Karriere verbuchen. Unter anderem ist er mehrfacher Sieger des Mid-Season Invitationals sowie des Spring wie Summer Splits der LCK.

Aufgrund seines Bekanntheitsgrades wurde er schon mehrfach in verschiedene TV-Shows und -Formate eingeladen.

