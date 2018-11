Die besten LoL-Spieler der Worlds zum Durchklicken:

Die League of Legends-Weltmeisterschaft ist im vollen Gange. Derzeit treffen die besten 16 Teams in der Gruppenphase der Worlds in Korea aufeinander.

Das beliebte MOBA-Spiel wird zwar im Modus Fünf-Gegen-Fünf gespielt, dennoch hat jedes Team einen Schlüsselspieler, der aufgrund seiner Spielweise, Erfahrung oder ungewöhnlichen Picks ganz besonders heraussticht.

SPORT1 stellt die besten Gamer in diesem Jahr vor.