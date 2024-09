LEC Season FInals: "...und am Ende gewinnt immer G2."

Robin Ahlert 02.09.2024 • 13:21 Uhr Vergangenes Wochenende fand erstmalig in München das Finale der europäischen League-of-Legends-Königsklasse statt. Am Ende bot sich den LEC-Fans ein gewohntes Bild.

League of Legends in Europa ist einfaches Spiel. Fünf Spieler versuchen die Basis der gegnerischen fünf Spieler einzureißen und am Ende gewinnt immer G2.

{ "placeholderType": "MREC" }

So oder so ähnlich würde das oft zitierte Bonmot von Gary Lineker (“...und am Ende gewinnen immer die Deutschen“) wohl lauten, wenn der ehemalige englische Nationalstürmer nach seiner aktiven Karriere nicht Fußball- sondern LoL-Kommentator geworden wäre.

Denn mit nunmehr 17 Titeln, setzte sich G2 Esports vergangenen Sonntag bei den LEC Season Finals ein weiteres Mal die europäische Krone auf. Besonders beeindruckend dabei ist, dass sie damit das erste Team seit Einführung des neuen Formats zur Saison 2023 sind, das sowohl Winter, Spring und Summer Split sowie eben die abschließenden Season Finals für sich entscheiden konnten. Und damit diese Saison alles gewannen, was es zu gewinnen gab.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Tatsächlich war dies im Falle des Season Finals gar nicht absehbar. Zumindest nicht direkt von Beginn des großen Abschlussturniers. Die erste Serie gegen MAD Lions KOI ging mit 3:2 verloren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Über Umwege zum Titel-Hattrick

So musste der designierte Champion zunächst den Umweg über das Lower Bracket nehmen.

Es folgte ein dominantes 3:0 gegen GIANTX, eine Fast-Sensation, als man im Viertelfinale gegen Team BDS mit 3:2 gerade noch so einer frühzeitigen Eliminierung entgangen ist, die 3:1-Revanche gegen MAD im Halbfinale bis man schließlich - mal wieder - im Finale auf Erzrivale Fnatic traf.

In der letzten Best-of-Five-Serie des Turniers ging es direkt zu Beginn hoch her.

Im längsten jemals zwischen G2 und Fnatic andauernden LoL-Match, konnte G2 nach 51 Minuten und 16 Sekunden das erste Spiel für sich entscheiden. Zwar antwortete FNC ihrerseits in Game 2 und glich die Serie zunächst aus, doch am Ende blieb man bei diesem einen Sieg stehen, da G2 Game 3 und 4 gewinnen konnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Next Stop: Berlin

Mit dem damit verbundenen Liga-Abschluss, geht der Blick nun gespannt von München in Richtung Berlin, wo ab dem 25. September mit den Worlds 2024 die Weltmeisterschaft in League of Legends stattfinden wird. G2 wird dabei logischerweise als Top-Seed der europäischen Region an den Start gehen.