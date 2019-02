Die Schwächephase der eSportler von Schalke 04 hält an. Die Schalker verloren am Samstag in der League of Legends European Championship (LEC) das deutsche Duell mit SK Gaming und kassierten dabei die dritte Niederlage nacheinander.

Bereits am Freitag hatte S04 gegen Tabellenführer und Top-Favorit G2 eSports den Kürzeren gezogen. Mit sieben Siegen und fünf Niederlagen liegt das Team als Tabellendritter aber weiter gut im Rennen um die Playoffs.

SK Gaming bestätigte mit dem Erfolg gegen Schalke derweil seinen Aufwärtstrend, vier der vergangenen fünf Spiele gestaltete SK siegreich. Einzig die Niederlage am Freitag gegen Misfits Gaming trübt die Bilanz. In der Tabelle liegt SK Gaming auf dem geteilten fünften Rang.

Die Partien der regulären Saison finden im Modus best-of-one statt. Die besten Sechs der neu gegründeten und geschlossenen Zehner-Liga erreichen am Ende der "Regular Season" die Playoffs. Das Finale steigt am 13. und 14. April in Rotterdam.