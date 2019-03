Schalke 04 muss wegen eines weiteren schwachen Wochenendes in der League of Legends European Championship (LEC) um die Playoffs bangen.

Nach der Pleite am Freitag gegen Vize-Weltmeister Fnatic verloren die eSportler des Fußball-Bundesligisten auch am Samstag gegen Splyce. Die bereits fünfte Niederlage in Folge bedeutet für Schalke den geteilten Rang fünf. Dort steht das Team um Top-Talent Elias "Upset" Lipp bei sieben Siegen und sieben Niederlagen.

SK Gaming landet Coup

Gleichauf mit Schalke liegt SK Gaming, der zweite deutsche Vertreter in Europas Top-Liga.

Die Kölner Organisation besiegte am Samstag völlig überraschend den Liga-Favoriten G2 eSport um den deutschen Trainer Fabian "Grabbz" Lohmann und meldete sich eindrucksvoll im Playoff-Rennen zurück. Am Freitag hatte SK noch gegen Kellerkind Excel eSport verloren. Insgesamt haben noch acht der zehn Liga-Teams realistische Chancen auf die Meisterrunde.

Für Schalke wird die kommende Woche entscheidend. Dann trifft der letztjährige Sommerfinalist auf Excel (19.00 Uhr am Freitag) und den direkten Konkurrenten Misfits (17.00 Uhr am Samstag). SK Gaming bekommt es in Origen (20.00 Uhr am Freitag) und Splyce (18.00 Uhr am Samstag) ebenfalls mit unmittelbaren Rivalen um die Playoff-Ränge zu tun.

Die Partien der regulären Saison finden im Modus best-of-one statt. Die besten Sechs der neu gegründeten und geschlossenen Zehner-Liga erreichen die Play-offs. Das Finale der Frühlingssaison steigt am 13. und 14. April in Rotterdam.