Schalke mit sechster Pleite in Serie

vergrößernverkleinern Schalke kassierte bei League of Legends die sechste Niederlage in Serie © Riot Games

Sportinformationsdienst

Die Pleitenserie von Schalke 04 in der League of Legends European Championship hält an. Auch SK Gaming verliert im Kampf um die Playoffs.