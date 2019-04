Mindestens vier LEC-Akademie-Teams für EU Masters qualifiziert

Am 8. April finden erneut die EU Masters statt, die höchste europäische Spielklasse für nationale League-of-Legends-Teams. Bereits jetzt steht fest: Die Akademie-Teams der LEC-Mannschaften SK Gaming, Rogue, Splyce und Fnatic werden am Turnier teilnehmen.

Zudem hat das Akademie-Team von Misfits noch die Möglichkeit sich zu qualifizieren: Misfits Premier befindet sich im Halbfinale der französischen Liga, ein Sieg im Best-of-5 gegen Gamers Origin würde die Teilnahme an den EU Masters bedeuten.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Leistung von Origen BCN: Auch wenn sich das Akademie-Team nicht für die EU Masters qualifizieren konnte, standen sie im Finale der LVP, der spanischen Liga - die gemeinhin als die beste der National-Ligen gilt.

Die “G2 Heretics”, das Akademie-Team von LEC-Spitzenreiter G2, konnte eine ordentliche reguläre Saison innerhalb der LVP abliefern, scheiterten allerdings im Viertelfinale gegen die Splyce Vipers.

Nicht ganz so rosig sieht es für die Knappeschmiede von Schalke 04 Esports aus: Obwohl das Team unter Leitung der deutschen Spielerlegende Maurice “Amazing” Stückenschneider (24) stand, verpassten die Königsblauen den Anschluss an die deutschen Topmannschaften. Bei dem letzten Premier Tour-Turnier in Berlin, belegte Schalke 04 Evolution den 5-8ten Platz.

Als Favorit auf den EU Masters-Titel gilt unter den Akademie-Teams die Mannschaft von Rogue: Die Truppe rund um den polnischen Veteranen Oskar “Vander” Bogdan (24) dominierte die polnische Liga, blieb in der ersten Hälfte der Saison ungeschlagen.

Im Finale konnte insbesondere Emil "Larssen" Larsson (19) auftrumpfen, und sich den MVP-Award für das Finalspiel sichern. Larssen gilt unter Szene-Kennern ab Sommer für die erste Mannschaft von Rogue gesetzt - eigentlich hätte der Schwede bereits im Frühling in der LEC spielen sollen, doch Larssen äußerte explizit den Wunsch, erst seinen Schulabschluss zu machen, bevor er sich als Profispieler versucht.

Autor: Darius Matuschak