vergrößernverkleinern Der FC Schalke 04 durfte sich in der League of Legends European Championship über einen Sieg freuen © Riot Games / lolflikr

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die eSportler von Schalke 04 feiern in der League of Legends European Championship ihren fünften Sieg. SK Gaming startet dagegen mit einer Niederlage in die Spielwoche.