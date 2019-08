vergrößernverkleinern Der FC Schalke 04 verlor in der League of Legends European Championship erneut © Riot Games / lolflikr

Für Schalke 04 läuft es in der League of Legends European Championship derzeit nicht. Die Knappen kassieren in der siebten Spielwoche die zweite Niederlage in Folge.