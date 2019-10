Am Ende des Tages hat es Splyce gänzlich selbst in der Hand, ob die Jungs um Jungler Xerxe die K.O.-Phase erreichen, oder ob das Abenteuer Weltmeisterschaft bereits in der Gruppenphase zu Ende ist. Vier Teams kämpfen um den Einzug in die Knockout-Stage.

Wer schafft den Sprung in die K.O.-Phase?

Tatsächlich war es bis zum Ende des Tages nicht sicher, welches Team wo landen würde. Sowohl Splyce, CBTC J Team als auch FunPlus Phoenix zeigten die gesamte Gruppenphase über eine durchwachsene Leistung, die insbesondere von FPX, dem first Seed der LPL (China) nicht erwartet wurde.

Schlussendlich schaffte es Splyce die benötigte Leistung abzurufen, just als es darauf ankam. Sowohl FunPlus Phoenixn als auch GAM Esports mussten sich am Ende des Tages der europäischen eSports-Organisation geschlagen geben.

Dabei lässt sich besonders das zweite Aufeinandertreffen zwischen FXP (FunPlus Phoenix) und Splyce als Wendepunkt und für den Erfolg der LEC-Orga festmachen.

First Blood und kontrollierte Teamfights

Zu Beginn der Partie zwischen Splyce und FPX sah alles danach aus, als würde den Zuschauern eine zähle, teils langwierige Partie bevorstehen. Doch dank kluger Entscheidungen und einem gewonnen Teamfight auf der Bot Lane in der 17-Spielminute, konnte Splyce verstärkt einen gewissen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aus China aufbauen und sollte diesen im weiteren Matchverlauf nicht mehr aus den Händen geben.

Auch im darauffolgenden Match konnte Splyce gegen GAM Esports einen kühlen Kopf bewahren und nach einer schwierigen Anfangsphase das gegnerische Team aus Vietnam klar besiegen.

Am Ende des Tages zieht Splyce verdient in die K.O.-Phase der League of Legends World Championship ein und wird in wenigen Tagen in Madrid, Spanien an den Start gehen.