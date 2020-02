Das nächste Hearthstone? Riot Games hat mit Legends of Runeterra eine kleine Revolution auf dem digitalen Markt der Kartenspiele gestartet. Keine Packs, umfangreiche wöchentliche Rewards und ein stattliches Arsenal an Karten zum Start.

Klein aber fein

Damit der steile Aufstieg so weiter geht, feilt der Publisher aufmerksam an kleineren Fehlerbehebungen und bringt mit dem ersten Open Beta Patch 0.8.3 auch noch ein paar neue Beschützer mit.

Wie Therewolf, Produktmanager Live Operations, in den Patch Notes verkündet, soll bis auf Weiteres jeden zweiten Dienstag um 18:30 Uhr ein Patch erscheinen. Die dazugehörigen Patchnotes gebe es dann einen Tag zuvor um 20 Uhr.

"Erst einmal wechseln wir zwischen großen und kleinen Patches. Da 0.8.3 ein kleiner Patch ist, wird 0.9.0 in zwei Wochen umfangreicher. Der größte Unterschied zwischen kleinen und großen Patches werden die Änderungen der Spielbalance und große Kartenaktualisierungen sein. Im Allgemeinen nehmen wir diese in umfangreicheren Patches vor, die einmal im Monat kommen. Weiter wollen wir hier nicht ins Detail gehen, denn wenn wir ganz ehrlich sind, werden sich die Details früher oder später bestimmt noch mal ändern.", so Therewolf.

Demnach sind im aktuellen Update keine Meta-Verschiebungen zu erwarten. Aggro-Decks mit Elise und Darius werden also weiterhin funktionieren.

Änderungen an den Rewards

Zunächst wird es zwar keine Anpassungen an der EP-Verteilung und den Rewards geben, doch Riot hat den Verlauf im Blick und nach Angaben von RiotClockwork, Produktleiter Metaspiel System, schon die eine oder andere Änderung im Hinterkopf.

Zeitweise fühlt es sich in LoR sehr mühsam an, weil Niederlagen keine oder nur 50 EP geben, bei Siegen werden ohne Missionen eigentlich 200 fällig. Unter nicht einsehbaren Umständen werden aber nur 150 vergeben. Ein Ansatzpunkt für den Publisher wäre also auch die Transparenz.

Süß und frech

Ab sofort sind auch neue Beschützer und Spielfelder im Spiel verfügbar. Bereits bekannt aus Teamfight Tactics ist der Silberwing - extra frech mit Pixel-Brille.

Komplett neu sind der Basilisk und der Düsterzahn, der Hai-Geist, der auch eine starke Karte in LoR besitzt.

Des Weiteren bekommen "Wirbelnder Tod" und Yasuos Schadensanimation ein höheres Tempo verpasst. Wer sich das Spiel frisch herunterlädt und installiert kann fortan noch schneller loslegen und die Einführung absolvieren, während der Rest im Hintergrund bereitgestellt wird. Ein Feature, dass bei Blizzard seit einiger Zeit erfolgreich Schule gemacht hat.

Bugfixes

Zu guter Letzt bringt Patch 0.8.3 noch eine Reihe an Fehlerbehebungen mit sich: