Riot Games überprüft derzeit alle Möglichkeiten die League of Legends Champions Korea (LCK) fortzuführen, darunter auch die Option, die Spiele online auszutragen. Das sagte der Spieleentwickler in einem Statement zu Inven Global.

Noch ist unklar, ob die Liga noch vor dem am 12.4. geplanten Spring-Split weitergeführt wird. Von den angedachten zehn Spielwochen wurden fünf in der LCK-Arena ausgetragen, allerdings ohne Live-Zuschauer. Am 3. März wurde der Ligabetrieb dann aufgrund der wachsenden Bedrohung durch COVID-19 komplett eingestellt.

Sollte Riot die Entscheidung schnell genug fällen, wäre noch genug Zeit die fünf Spielwochen vor den Spring-Split-Playoffs auszutragen. Das Mid-Season-International wurde in den Juli verschoben, also wäre Platz in den Kalendern der teilnehmenden Teams.

LPL wird online fortgeführt

Nachdem die Chinesische League of Legends Pro League seit dem 9. März auf das Online-Format umgestiegen ist, bietet sich diese Variante auch für die LCK an. Die Dichte an Spielen wurde erhöht, um die verlorene Zeit wieder reinzuholen. In der LPL finden aktuell drei BO3-Partien am Tag statt. Die Teams spielen aus den Büros und Gaming-Häusern ihrer jeweiligen Organisation und haben einen Schiedsrichter vor Ort, der für Fairness und technische Probleme zuständig ist.

Auch die europäische LEC und die amerikanische LCS sind derzeit noch ausgesetzt. Wie genau es in den LoL-Ligen weitergeht wird sich in den nächsten Tagen entscheiden.