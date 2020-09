Mit dem Finale des LCK Regional Qualifiers findet die League of Legends Saison ihr Ende. Als letztes koreanisches Team konnten sich Gen.G gegen T1 durchsetzen und sichern sich neben DAMWON Gaming und DRX den dritten WM-Platz ihrer Region.

Die vier Teams galten über den ganzen Sommer-Split als Favoriten auf die WM, nun musste sich das Traditionsteam T1 um Superstar Lee "Faker" Sang-hyeok im entscheidenden Spiel geschlagen geben. Im gestrigen Duell gegen Afreeca Freecs hatten sie die Nase vorn, doch Gen.G entpuppten sich als eine Nummer zu groß und siegte 3-0.

22 Teams bei den Worlds 2020 in Shanghai

Jetzt stehen also alle Teams für die diesjährige Weltmeisterschaft in Shanghai fest. Vier Teams kommen aus der europäischen LEC und der chinesischen LPL. Die amerikanische LCS stellt genau wie die koreanische LCK jeweils drei Teams. Acht weitere Teams kommen per Wildcard aus den kleineren Ligen. Das sind alle Teams für die Worlds 2020:

MAD Lions (LEC Summer)

(LEC Summer) G2 Esports (LEC Summer)

(LEC Summer) Fnatic (LEC Summer)

(LEC Summer) Rogue (LEC Summer)

(LEC Summer) Top Esports (LPL Summer)

(LPL Summer) JD Gaming (LPL Championship Point)

(LPL Championship Point) Suning (LPL Regional Finals)

(LPL Regional Finals) LGD Gaming (LPL Regional Finals)

(LPL Regional Finals) Team SoloMid (LCS Summer)

(LCS Summer) FlyQuest (LCS Summer)

(LCS Summer) Team Liquid (LCS Summer)

(LCS Summer) DAMWON Gaming (LCK Summer)

(LCK Summer) DRX (LCK Championship Points)

(LCK Championship Points) Gen.G (LCK Regional Qualifier)

(LCK Regional Qualifier) Machi Esports (PCS Summer)

(PCS Summer) PSG Talong (PCS Summer)

(PCS Summer) INTZ (CBLOL Winter)

(CBLOL Winter) Legacy Esports (OPL Split 2)

(OPL Split 2) Rainbow7 (LLA Closing)

(LLA Closing) SuperMassive eSports (TCL Summer)

(TCL Summer) Unicorns of Love (LCL Summer)

(LCL Summer) V3 Esports (LJL Summer)

Die WM startet am 25. September und findet in Shanghai, China statt. Das große Finale wird am 31. Oktober 2020 ausgespielt. Pünktlich zu den Worlds 2020 erscheint Patch 10.19, der nochmal einige Änderungen in League of Legends mit sich bringt.