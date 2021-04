Von Christoph Franz

Die Vietnam Championship Series (VCS) greift hart durch und hat den Toplaner von SBTC Esports, Phạm "Zeros" Minh Lộc, mit sofortiger Wirkung von künftigen Teilnahmen in der Liga gesperrt. In einem Statement stellt die VCS klar, dass der 20-Jährige in einem Stream Aussagen tätigte, die die Interessen der Liga verletzen. Dies sei ein Verstoß gegen die Regel 8.2.5 aus dem Verhaltenskodex. Der Bann gilt ab sofort und ist nicht zeitlich begrenzt.

Einer Übersetzung des Social-Media-Beauftragten des Teams Saigon Buffalo zufolge soll sich Zeros in dem besagten Stream gewünscht haben, dass sich die Coronapandemie verschlimmert und somit der künftige Sieger des Spring Splits der VCS 2021 nicht an der Mid-Season Invitational (MSI) 2021 in Island teilnehmen kann. Sein Team SBTC Esports erreichte nur den fünften Platz und verpasste die Playoffs, die am kommenden Wochenende starten.

Früher bei GAM Esports erfolgreich

Zeros spielte erst seit Dezember 2020 bei SBTC Esports. Zuvor war der Toplaner unter anderem bei EVOS Esports und GAM Esports aktiv. Beim aktuell besten vietnamesischen Team war der 20-Jährige durchaus erfolgreich. 2019 gewann GAM den Summer Split und nahm an den Worlds teil. Dort mussten sich Zeros und Co. allerdings bereits nach der Gruppenphase verabschieden. Nachdem ihm sein damaliger Coach Tinikun als einer der drei besten Toplaner weltweit feierte, ging es bergab.

Mit EVOS und SBTC spielte er seitdem nur noch für Teams, die mit der Spitze Vietnams nicht mithalten konnte. Den Weg zu weiteren persönlichen Erfolgen hat sich Zeros mit unüberlegten Aussagen nun komplett verbaut.

