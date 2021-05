Mit Maokais Sprösslingen habt ihr gute Sicht auf die Büsche der Bot-Lane und könnt euch somit gut gegen den Engage eurer Gegner schützen. Zusätzlich hat Maokai solide Crowd Control und wird vor allem im Late-Game zu einem wichtigen Tank.

Maokai, Thresh und Leona sind Meta-Supports

Leona hat den wohl besten Level 2 Powerspike aller Supports im Spiel. Sie bringt schon seit mehreren Patches konstant gute Leistungen und wurde in Patch 11.9 nicht angepasst. Das heißt, ihre Winrate bleibt über alle Elos stabil und ihre Tankiness über Eclipse macht sie auch abseits des Engages zu einem relevanten Champion.

Threshs Gesamtkit ist das solideste Kit in unserer Top 5. Gegner könnt ihr leicht an den Haken nehmen und mit dem Flay diverse Dashes unterbrechen. Thresh wurde zwar in Patch 11.9 generft, schafft es aber dank seinem vielseitigen Kit immer noch in unsere Top 5. Gerade beim kommenden MSI wird er ein umkämpfter Pick sein.

Lulu dominiert wieder die Meta

Senna funktioniert auf Patch 11.9 sehr gut: Ihre globale Ultimate kann einen Kampf ganz schnell auf den Kopf stellen und sie ist einer der Supports, mit denen ihr Spiele im späteren Verlauf auch komplett alleine tragen könnt.

Lulu hat seit den Worlds 2020 nicht mehr so sehr die Meta dominiert, wie sie das aktuell mit Patch 11.9 der Fall ist. Mit ihrem verbesserten W und dem angepassten Moonstone Renewer ist sie in diesem Patch der beste Support. Die Unterdrückung durch ihren Polymorph gibt ihr zusätzliche Lane-Power und das Schild lässt euch aus jeder brenzligen Situation entfliehen.