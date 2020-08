Inzwischen ist es nur noch eine Woche, bis die zweite große Erweiterung "Call of the Mountain" für Legends of Runeterra live gehen wird.

Seit der offiziellen Ankündigung veröffentlicht Riot Games fast täglich neue Karten, die mit dem neuen Set in das Spiel kommen werden. Hauptaugenmerk liegt dabei natürlich auf den neuen Champions und ihren einzigartigen, spielprägenden Fähigkeiten. Mit Taric (Targon), Lulu (Ionia) und zuletzt Trundle (Freljord) wurden bisher drei dieser Highlight-Karten veröffentlicht. Mit Nocturne kommt nun die vierte.

Der Alptraum von den Schatten-Inseln

Nocturne wird wie Elise, Hecarim, Kalista, Maokai und Tresh der Schatteninsel-Region zugeordnet. Für lediglich vier Mana bringt der ewige Alptraum durchaus solide 5|3er-Stats mit sich und verfügt außerdem über das für die Region typische Schlüsselwort "Bedrohlich".

Zusätzlich führt Riot mit der Veröffentlichung von Nocturne gleichzeitig ein neues Schlüsselwort ein: "Nachteinbruch". Eine Fähigkeit, die erst dann aktiviert wird, wenn die Karte mit Nachteinbruch nicht als erste Karte innerhalb der eigenen Runde ausgespielt wird.

In Nocturnes Fall wird, wenn Nachteinbruch aktiviert wird, eine beliebige gegnerische Einheit mit "Verletzlich" belegt. Außerdem erhalten alle Gegner einen Malus von -1 auf ihre Angriffspunkte.

In direkter Verbindung zum neuen Schlüsselwort "Nachteinbruch", steht Nocturnes Aufstiegsbedingung. Dieser erreicht Level 2, wenn vor ihm schon fünf oder mehr Verbündete mit "Nachteinbruch" ausgespielt worden sind. In seiner vollendeten Form verleiht er all seinen Mitstreitern das Schlüsselwort "Bedrohlich" sowie die obligatorischen +1|+1 auf seine Stats.

Zu guter letzt, verlieren gegnerische Einheiten jedes Mal einen Angriffspunkt, wenn eine verbündete Einheit ausgespielt wird, so lange Nocturne auf dem Spielfeld ist.