Mit Taric, Lulu, Trundle und Nocturne wurden bereits vier Champions für die am 26. August erscheinende Erweiterung "Call of the Mountain" angekündigt. Nun veröffentlichte Riot Games via Twitter das neuste Schlüsselwort, auf das sich die Fans von Legends of Runeterra freuen dürfen.

Sonne, Mond und...Schlüsselwörter?

Mit Targon bringt Call of the Mountain eine Region in das Spiel, in der sich alles um Licht und Dunkelheit dreht. Das Volk des Targon spaltet sich in zwei Glaubensrichtungen: den Solari, die das Licht der Sonne anbeten und den Lunari, eine geheime Sekte, die das silberne Licht des Mondes verehren.

Das neue Schlüsselwort "Tagesanbruch" spiegelt die Geschichte aus der League of Legends Welt wieder.

