Ein Zeichen für die positive Entwicklung der NBA2K-Szene in Deutschland lieferten die Bayern Ballers am Samstag ab. Nach dem sie das Offline-Turnier in Oldenburg, den EWE Baskets eCup, für sich entscheiden konnten, ging es direkt ins Hotel zurück. Denn gleich vier Akteure der Ballers waren zum Draft für die NBA2k League aufgestellt und mussten erreichbar sein, falls sie ein NBA-Team auswählen würde.

>> Jetzt die neue eSPORTS1-App hier herunterladen <<

Im Draft wählen alle 2K-Teams der echten NBA-Clubs ihre Spieler für die kommende Saison aus, neben Prestige geht es für die Spieler hierbei um viel Geld (über 30.000 US-Dollar für eine Saison).

Anzeige

Enttäuschung über Draft-Ergebnisse

Neben dem Turnier-MVP "KadoTheProblem", schafften es auch "DOGANIII", "JLB_2k" und "MGoCrzy" in den Draft zu kommen. Auch wenn keiner der vier Bayern-Akteure ausgewählt wurde, sendet alleine die Berufung zum Draft ein starkes Zeichen in die deutsche NBA2K-Szene.

Trotzdem zeigten sich manche der Spieler auf Twitter enttäuscht darüber, dass kaum Europäer die Chance bekommen hätten in die NBA2K League zu kommen. Ein Bayern-Ballers-Spieler hat es aber geschafft, ganz ohne Draft in die NBA2K League einzuziehen: Der Engländer "HazzaUK" wurde bereits zuvor unter Vertrag genommen und spielt in der anstehenden Saison für die "Knicks Gaming", das NBA2K-Team der New York Knicks.