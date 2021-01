Was für die "Season of Giving" die Season-3-Packs waren, sind für "The Return" die Throwback-Moments(TM)-Packs. Ein Kartensatz mit wiederkehrender Thematik und Aufmachung. Bisher sind zwei Packs mit der TM-Reihe erschienen. Die der Atlantic und die der Central Division. Mit der Southeast-Ausgabe ist gestern die dritte von sechs Divisions online gegangen.

Ehre wem Ehre gebührt

Headliner ist dieses Mal Bradley Beal in einer 96er-Pink-Diamond-Version. Der Shooting Guard der Washington Wizards war letztes Jahr der wohl größte All-Star-Snub der Saison, als er trotz eines Schnitts von durchschnittlich 30,5 Punkten pro Spiel nicht am Spiel der "besten" 24 Spieler der Liga teilnehmen durfte.

Insgesamt umfasst das neue Pack neben Beal (SG/SF) noch vier weitere Spieler. Diese sind:

Alonzo Mourning (C/PF), Charlotte Hornets: 96 Pink Diamond

Joe Caldwell (SG/SF), Atlanta Hawks: 94 Diamond

Scott Skiles (PG/SG), Orlando Magic: 91 Amethyst

Hassan Whiteside (C), Miami Heat: 89 Rubin

Sammelt man alle fünf Spieler und entschließt sich dazu, diese nicht weiterzuverkaufen, wird man mit einem Pink Diamond Jameer Nelson aus seinen Orlando-Zeiten entlohnt. Für diesen, wie auch für die anderen Fünf, gibt es wie immer XP-Agenden deren Abschluss insgesamt 7000 Erfahrungspunkte für den Season-Pass bringt.