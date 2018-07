Es ist eine gewaltige Summe, die von der Overwatch-Community im Kampf gegen den Brustkrebs zusammengekommen ist. Insgesamt wurden durch den Verkauf des "Mercy in Rosa"-Skins und einem entsprechenden Benefiz-T-Shirts 12,7 Millionen US-Dollar gesammelt.

Der Betrag geht an die Breast Cancer Research Foundation (Stiftung für Brustkrebsforschung) in den USA.

Laut Blizzard ist es die größte Firmenspende innerhalb eines Jahres, die seit dem 25-jährigen Bestehen der BCRF getätigt wurde. Zusätzlich kamen durch Zuschauerspenden mehrerer Charity-Streams bekannter Overwatch-Player weitere 130.000 US-Dollar zusammen.

Schutzengel in Rosa

Bei besagtem Skin handelt es sich um ein neues Aussehen für die Heldin Mercy: Diese ist laut der fiktiven Biographie eine aus der Schweiz stammende Ärztin namens Dr. Angela Ziegler. Im Zuge der Geschichte von Overwatch verschrieb sie sich der Forschung und Heilung von Krankheiten aller Art und schaffte es, dank neuer Behandlungsmethoden im Bereich der angewandten Nanobiologie weltweit Leben zu retten.

In einer Overwatch-Partie schlüpft Mercy in die Rolle des Supports und sorgt mit ihren Fähigkeiten dafür, dass ihre Gefährten am Leben bleiben. Dank des Charity-Skins erstrahlt ihr Äußeres nun in einem markanten Rosa. Dieser wurde von Community-Künstler VICKISIGH kreiert.

Overwatch ist seit 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC im Handel erhältlich.

