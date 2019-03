OWL: Die Teams werden 2020 in ihren Heimatstädten spielen

Ab der nächsten Season werden die Teams der Overwatch League in ihren Heimstädten spielen.

Die erste Ausgabe der OWL wurde im letzten Jahr ausschließlich in der Blizzard Arena in Los Angeles ausgetragen. Nur das Finale fand im Barcalys Center in der Stadt New York statt.

Auch in diesem Jahr kehrt die Liga nach Hollywood zurück. Im Gegensatz zur ersten Saison werden einzelne Events der OWL in 2019 unter anderem in Dallas und Atlanta veranstaltet.

Nun kündigte der Commissioner der OWL an, dass im nächsten Jahr die Spiele, ähnlich wie in der NBA, in den Heimatstädten der Teams stattfinden werden.

Die Mannschaften der Overwatch-Liga sind verschiedenen Städten auf der ganzen Welt zugeordnet, die wiederum jeweils einer von zwei Divisionen angehören.

Atlantic Division

Atlanta Reign (neu)

Boston Uprising

Florida Mayhem

Houston Outlaws

London Spitfire

New York Excelsior

Paris Eternal (neu)

Philadelphia Fusion

Toronto Defiant (neu)

Washington Justice (neu)

Pacific Division

Chengdu Hunters (neu)

Dallas Fuel

Guangzhou Charge (neu)

Hangzhou Spark (neu)

Los Angeles Gladiators

Los Angeles Valiant

San Francisco Shock

Seoul Dynasty

Shangai Dragons

Vancouver Titans (neu)

Demnach wird die OWL ab 2020 durch die ganze Welt touren. Für die amerikanischen Fans wird das eine große Umstellung.

Die Overwatch Stage 1 Playoffs werden LIVE auf eSPORTS1 vom 21. bis 23. März jeweils ab 02:00 Uhr, sowie am 24. März ab 20:00 Uhr übertragen.