Wie es um das neue Jahr in Rainbow Six Siege steht und was es mit "Crimson Heist" auf sich hat, haben wir euch in einem separaten Artikel zusammengefasst. Nun folgt ein erster Blick auf den neuen Operator Santiago "Flores" Lucero.

Flores lässt es krachen

Flores der Meisterdieb hat wie alle anderen Operator ein einzigartiges Gadget zur Verfügung. In seinem Fall ist das die RCE-Ratero-Sprengladung. Ähnlich gesteuert wie die Aufklärungsdrohnen kann diese Gegner töten oder andere Gadgets zerstören. Allerdings besitzt sie zwei entscheidende Einschränkungen. Zum einen läuft ein Timer, der die Explosion ankündigt - zum anderen kann sie nur vorwärts fahren.

Bleibt der Spieler also mit der Ratero in einer Ecke hängen, dann ist die Spezialfähigkeit von Flores für die laufende Runde mehr oder minder aus dem Spiel. Außerdem kann Mute die Ladung ausschalten, Mozzie hat mit dem Schädlings-Werfer auch ausreichend Counterplay.

Im Gameplay wird deutlich, dass die Sprengladung zwar gezielt platziert werden kann, mit dem Start des Timers aber keine optische Darstellung mehr übertragen wird. Die drei Sekunden zwischen Platzierung und Detonation fährt der Spieler also blind. Allerdings scheint die Ladung auch in vollem Umfang zu explodieren, wenn sie beschossen wird.

