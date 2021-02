Von Fatih Öztürk

Fast könnte man schon von einer Operation Health 2.0 sprechen, denn die Updates welche Rainbow

Six Siege (R6S) erleben wird, betreffen viele grundlegende Bereiche des Spiels. Die Entwickler schrauben

nicht nur an Spielmechaniken, sondern auch an der eigenen Community.

Die Zukunft von Rainbow Six Siege

Eine dieser Änderungen betrifft die Testserver. Ab sofort sollen die nicht bloß als eine Art Early

Access zum Bugfixing genutzt werden, die Spielerbasis soll für aktives Feedback in einer frühen Phase

herangezogen werden, sodass Maps und Operator direkt mit der richtigen Balance ins echte Game

kommen. Jean-Baptiste Halle, Game Director bei Rainbow Six Siege, stellt in Aussicht, dass

einschneidende Mechaniken auf dem Testserver erscheinen, diese aber erst einige Seasons später in

finaler Form live gehen könnten. "Wir wollen uns Zeit nehmen, die Rückmeldung der Spieler

einzubauen", erklärt er während des "Future of Siege"-Panels.

Zeit will man sich auch für die Entwicklung der Szene nehmen, weswegen ein eigenes Team dafür

bereitgestellt wurde - die sogenannte "Player Behaviour Cell". Das Team hat ein verstecktes

Reputationssystem eingeführt, welches in diesem Jahr greifen soll. Faktoren wie das Verhalten im

Spiel oder die Kommunikation wirken sich positiv bzw. negativ auf den eigenen Ruf aus. Je nach Ruf haben Spieler dann Zugriff auf gewisse Inhalte. Laut Emmanuelle

Larive, der Teil dieses Teams ist, geht dies so weit, dass Spieler mit negativer Reputation nicht mehr

Ranked spielen können. Härter soll in Zukunft auch gegen Smurfs und Cheater vorgegangen werden.

Neue Phasen werden eingeführt

Dass die meiste Action während der "Action Phase" geschieht, liegt auf der Hand. Die Entwickler

möchten jedoch auch die Relevanz der restlichen Spielzeit steigern. In Year Six wird es darum möglich

sein, den gewählten Angreifer während der Preperation Phase zu wechseln. Die Angreifer können

damit ihre Strategie auf die Situation anpassen und Verteidiger müssen mehr Acht auf Drohnen

geben, damit diese so wenig Infos wie möglich sammeln.

Die neuen Aktivitätsphasen in Rainbow Six Siege © Ubisoft

Auch nach dem Ableben sollen Spieler aktiv am Geschehen beteiligt sein. Deshalb wird es bald

möglich, dass tote Operator in der Support Phase dennoch Drohnen steuern bzw. Gadgets wie

Twitch’s Shock Dart oder Maestro’s Laser weiternutzen können. Ubisoft erhofft sich davon „mehr

Spieleraktivität, weniger Wartzeiten und mehr Spaß“ für Spieler.

