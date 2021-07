Der letzte Weltmeister-Titel stammt noch aus dem Jahr 1997. Unter der Flagge von Williams Renault durfte Jacques Villeneuve jubeln. Danach konnte der Rennstall nie mehr so wirklich an die großen Erfolge anknüpfen und gab schließlich 2020 die Geschicke in fremde Hände. Unter der Leitung der US-amerikanischen Investmentgesellschaft namens Dorilton Capital bleibt der Name Williams aber als starke Marke erhalten.

Williams in Rocket League

Bereits seit einigen Jahren ist Williams im Sim-Racing aktiv und konnte einige Erfolge verzeichnen. Dass der Weg vom digitalen Rennsport hin zu Rocket League relativ kurz sein kann, hat jüngst in diesem Jahr BS+Competition bewiesen. Allerdings geht Williams den Schritt nicht allein, sondern schließt sich mit der britischen eSports-Organisation Resolve zusammen.

hier .

"Rocket League war lange Zeit Teil einer großen Diskussion im Team. Unsere Leute spielen es, unsere Kinder spielen es - es ist riesig. Egal ob es auf der Strecke oder daneben passiert, Williams Racing hat sich dem Rennen und dem Wettbewerb verschrieben, was genau das ist, das wir gemeinsam mit Resolve tun werden, indem wir in die Rocket League Championship Series Season XI einsteigen.", sagt Tim Hunt, Chief Marketing Officer bei Williams Racing. "Diese Partnerschaft ist unglaublich aufregend. Resolve haben einen beeindruckenden Start als eSports-Team hingelegt und wir freuen uns darauf, ein Teil davon zu sein, wenn wir die Welt des eSports erobern und unsere Reichweite über das Racing hinaus erweitern."

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welches Roster für Williams Resolve an den Start gehen wird. Mögliche Kandidaten wären die German Amigos, die allerdings erst heute ein neuerliches Gesuch auf Twitter veröffentlicht haben.

Ebenso im Rennen ist das ehemalige Team von Solary, das erst kürzlich verabschiedet wurde und aufgrund der erzielten Ergebnisse in Season X durchaus attraktiv für Neueinsteiger sein dürfte. Klar ist, dass Williams Racing eine neue Werbe-Option längst erschlossen hat. Immerhin ist in diesem Jahr eine große Kooperation zwischen Rocket League und der Formel 1 gestartet. Die entsprechende Lackierung ist also bereits im Spiel.