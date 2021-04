Es wäre der große Coup gewesen - Olof "olofmeister" Kajbjer Gustafsson mit der Rückkehr zu Fnatic und dem Wechsel von CS:GO zu Valorant. Vorerst wird es dazu aber nicht kommen, da die Organisation sich für zwei andere Talente entschieden hat, um das strauchelnde und unterbesetzte Valorant-Team wieder mit Leben zu füllen.

Fnatic lechzt nach Erfolg

In der offiziellen Mitteilung legt Fnatic dar, dass die Erfolge nach der Akquirierung von SUMN FC ausblieben. Das erste Masters Event verließ man in der Qualifikationsphase, für das zweite muss der lange Weg gegangen werden. Also trafen die Köpfe des Teams die Entscheidung, dass es einschneidende Veränderungen geben müsse.

Nachdem Kostas "tsack" Theodoropoulos und Muhammad "Moe40" Hariff auf die Bank gesetzt wurden und letzterer inzwischen sogar die Organisation verlassen hat, stellt Fnatic nun die zwei Neuen vor.

Mit Nikita "Derke" Sirmitev kommt ein 18-jähriger Finne ins Team, der zuvor schon in CS:GO aktiv war. Zuletzt war er Teil von CroCrowd, einem Valorant Roster der CIS-Region. Zu seinen Stärken sollen Jett und Sova zählen.

Martin "Magnum" Penkov wird als Taktiker verpflichtet. Seine Killjoy und sein Cypher sollen zu den besten in Europa zählen. "Sein adaptiver und kluger Stil, zusammen mit seinem Top-Frag-Potenzial und einer starken Persönlichkeit werden ihn schnell zu einem Fanliebling machen", so Fnatic in dem Statement.

Ihr Debüt geben beide am Samstag, den 10. April, in der Second Stage des Open Qualifiers für das zweite Challengers Event.

