Bei den European Games in Minsk (21. bis 30. Juni LIVE auf SPORT1 und im Livestream) kämpfen mehr als 4000 Athletinnen und Athleten in 15 Disziplinen um Medaillen in 200 Wettbewerben. (Alle Infos zu den European Games)

Beste Chancen auf Edelmetall haben aus deutscher Sicht die Tischtennis-Asse Timo Boll, Dimitri Ovtcharov und Petrissa Solja, Bogenschützin Lisa Unruh sowie die Kanuten Sebastian Brendel, Max Hoff und Tina Dietze. (Der Zeitplan und die Ergebnisse der European Games)

SPORT1 zeigt den Medaillenspiegel der European Games.