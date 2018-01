Große Sorgen um Jeff Strasser!

Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern hat in der Halbzeitpause während des Zweitligaspiels bei Darmstadt 98 eine Herzattacke erlitten.

Nach SPORT1-Informationen geht es dem 43-Jährigen aber den Umständen entsprechend gut, sein Zustand ist stabil.

Über Nacht im Krankenhaus

Klar ist jetzt schon: Der Coach wird die Nacht zur Kontrolle im Krankenhaus verbringen. Ein ärztliches Bulletin wird es aber frühestens am Donnerstag geben.

Während der Internist des Klubs im Krankenhaus blieb, machte sich die Mannschaft auf den Rückweg nach Kaiserslautern.

Strasser klagte in der Halbzeitpause über Übelkeit und Schwindelgefühle. Um 19.58 Uhr brachte ihn der Krankenwagen aus dem Stadion und in eine Klinik.

Abbruch bei 0:0

Nach 45 Minuten hatte es noch 0:0 gestanden.

Aus Rücksicht auf die Umstände stimmte Darmstadt einem Abbruch zu.

Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch sagte: "Wir senden Genesungswünsche nach Kaiserslautern und wünschen Jeff Strasser gute Besserung. An Tagen wie heute werden wir alle wieder daran erinnert, dass es wichtigere Dinge gibt als Fußball."

Wann das Spiel nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

Die mitgereisten Lauterer Anhänger stimmten Jeff-Strasser-Sprechchöre an und sangen "You'll never walk alone" zur Unterstützung. Auch Darmstadt-Fans stimmten ein.

Nach Bekanntgabe des Abbruchs kamen die Spieler beider Mannschaften noch einmal auf den Platz und suchten den Kontakt zu ihren Fans.

Viele Genesungswünsche

Die Trainer-Kollegen auf anderen Plätzen waren in Gedanken bei Strasser.

"Natürlich habe ich das vernommen. Ich hoffe, dass er schnell wieder gesund wird und keine bleibenden Schäden behält", sagte Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel bei Sky.

Unter anderem der FC Bayern, Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg, Mats Hummels und Michael Ballack äußerten sich über Twitter und wünschten dem luxemburgischen FCK-Trainer gute Besserung.