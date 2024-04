2. Bundesliga heute: Paderborn - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag, den 27.04.24, trifft der SC Paderborn 07 auf die SV 07 Elversberg in der 2. Bundesliga. Das Match findet um 13:00 Uhr statt und verspricht, interessante Aspekte aufzuweisen. Im ersten Duell auf Profiebene in der Zweitliga-Hinrunde musste sich Paderborn mit 1:4 geschlagen geben.

Dies war Paderborns einzige Niederlage in den letzten 25 Zweitliga-Duellen gegen Aufsteiger, wobei sie zu Hause keines der letzten zwölf Spiele in der 2. Bundesliga gegen Aufsteiger verloren haben. Paderborn konnte seine sieglose Serie von sechs Zweitliga-Spielen zuletzt mit einem 2:0-Sieg in Nürnberg beenden. Allerdings ist der SCP zu Hause seit fünf Spielen sieglos.

Underperformer und Heimfluch

In diesem Spiel treffen drei der vier größten Underperformer dieser Zweitliga-Saison aufeinander. Paderborns Filip Bilbija und Sirlord Conteh sowie Elversbergs Jannik Rochelt haben alle ihren Expected-Goals-Wert deutlich unterboten. Trotz des jüngsten Sieges in Nürnberg hat Paderborn zu Hause eine schwache Bilanz vorzuweisen. In der Rückrunde holte kein Team weniger Heimpunkte als der SCP. Zudem kassierte kein anderes Team in der Rückrunde so viele Heimgegentore wie der SCP.

Elversbergs Auswärtsstärke und Sprintduell

Die SV Elversberg hingegen blieb zuletzt in drei Zweitliga-Spielen in Folge unbesiegt und konnte auswärts sechs ihrer ersten 15 Spiele gewinnen. Damit feierten sie als Neuaufsteiger so viele Siege in ihren ersten 15 Gastspielen wie zuvor nur Eintracht Trier 2002/03 und die TSG Hoffenheim 2007/08. Zudem schossen nur Holstein Kiel und Fortuna Düsseldorf in dieser Zweitliga-Saison auswärts mehr Tore als die SV Elversberg.

Ein interessanter Aspekt dieses Spiels wird das Sprintduell sein. Die SV Elversberg absolviert in dieser Zweitliga-Saison die meisten Sprints pro Spiel, dicht gefolgt vom SC Paderborn, der die drittmeisten Sprints pro Spiel absolviert. Es bleibt abzuwarten, ob Paderborns Adriano Grimaldi, der drei Tore in seinen letzten vier Zweitliga-Spielen schoss, seine Torbilanz weiter ausbauen kann.

