Der MSV Duisburg darf weiter vom Durchmarsch in die Bundesliga träumen. Der Aufsteiger setzte sich in einem spektakulären Verfolgerduell der 2. Liga 2:1 (1:1) gegen den Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt durch und hat wieder den Kontakt zu Relegationsplatz drei hergestellt. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Ahmet Engin (13.) und Borys Taschtschy per Foulelfmeter (66.) erzielten die Treffer für die Zebras. Stefan Kutschke (18.) traf für die Gäste. FCI-Verteidiger Almog Cohen sah in der 44. Minute wegen groben Foulspiels an Fabian Schnellhardt die Rote Karte. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Vor 12.446 Zuschauern hätte die Gäste nach zehn Minuten in Führung gehen können. Doch Kutschke scheiterte mit einem Foulelfmeter an MSV-Schlussmann Mark Flekken. Thomas Blomeyer hatte mit einer regelwidrigen Attacke an Alfredo Morales den Strafstoß verursacht.

Flekken während Trinkpause überrascht

Nach der Duisburger Führung durch Engin wurde dem MSV dann das vermeintliche 2:0 durch Enis Hajri (17.) zu Unrecht von Schiedsrichter Johann Pfeifer aberkannt. Flekken hatte dies aber offenbar nicht mitbekommen, bejubelte den Treffer und nahm mit dem Rücken zum Spielfeld einen Schluck aus der Wasserflasche. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Sein Mitspieler Gerrit Nauber köpfte in guter Absicht den Ball zu seinem Schlussmann, Kutschke roch den Braten und schob zum 1:1 ein.

Emotionen kochen hoch

Die Atmosphäre und das Spiel in Duisburg wurde in der Folge zunehmend hitziger, was in der Roten Karten für Ingolstadts Cohen gipfelte. Der Israeli traf Gegenspieler Schnellhardt mit dem Fuß im Gesicht und wurde folgerichtig vom Platz geschickt.

Nach der Pause bestimmte der MSV in Überzahl das Geschehen. Die erneute Führung fiel jedoch glücklich für die Zebras. Ein eigentlich harmloser Luft-Zweikampf zwischen FCI-Torhüter Örjan Nyland und Stanislav Iljutcenko wertete Pfeifer als Foulspiel. Taschtschy sorgte vom Punkt schließlich für die Entscheidung.