Zweitligist wirft Trainer raus! Letzter Impuls im Abstiegskampf

Der 54-Jährige übernahm im November 2021 und führte die Elf im vergangenen Sommer zurück in die 2. Bundesliga. Insgesamt kommt der Coach auf 98 Partien und einen Punkteschnitt von 1,46.

Wehen stürzt auf Rang 16 ab

Zum Verhängnis wurde dem Coach ein langer Negativlauf. Den letzten Sieg gab es am 3. März mit einem 3:0 gegen Elversberg. Es folgten sieben Partien ohne weiteren Erfolg und der Absturz auf den Abstiegsrelegationsplatz .

Die Co-Trainer Nils Döring und Giuliano Modica leiten vorübergehend das Training. Ob der Verein einen neuen Coach sucht, machte er in der Mitteilung nicht klar.

„Im Kampf um den Klassenerhalt sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass wir in dieser Konstellation unsere Ziele nicht erreichen werden und dass die Mannschaft für die letzten Partien einen neuen Impuls braucht“, so Geschäftsführer Nico Schäfer in einer Mitteilung des Vereins.