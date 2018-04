Der MSV Duisburg muss sich in der 2. Bundesliga doch noch auf Abstiegskampf einstellen. Der MSV unterlag dem SV Sandhausen am Samstag 0:2 (0:1) und liegt vier Spieltage vor Saisonende nur vier Punkte vor dem 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsplatz 16. Heidenheim empfängt am Sonntag Fortuna Düsseldorf. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Sandhausen hingegen kann für seine siebte Zweitliga-Saison in Serie planen. Ein 20-Meter-Flachschuss von Philipp Förster (39.) sowie Stefan Kulovits (90.+3) entschieden das Spiel und verschafften dem SVS zumindest vorübergehend ein Sieben-Punkte-Polster auf Heidenheim. (Das Spiel im LIVETICKER)

Duisburg, vor wenigen Wochen noch mit einer Außenseiterchance auf den dritten Tabellenplatz, ist seit sechs Spielen sieglos.



MSV zu harmlos

Auch am Samstag vor 14.231 Zuschauern war der MSV lange zu harmlos und einfallslos. Gefahr für die Gäste entstand lange allenfalls aus Standardsituationen. Stanislav Iljutcenko vergab die bis dato größte Ausgleichschance mit einem Kopfball, den Marcel Schuhen im SVS-Tor spektakulär parierte (66.).

Eine Minute zuvor hatte Cauly Oliveira-Souza den Pfosten getroffen. Auf der anderen Seite hätten Julian Derstroff (18.) und Rurik Gislason (31.) schon vor Försters Tor für Sandhausen treffen können. Erst gegen Ende der Begegnung erspielte sich Duisburg weitere gute Chancen.

