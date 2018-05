Um Punkt 17.21 Uhr stürmten die freudetrunkenen Club-Anhänger den Platz.

Als Kapitän und Torschütze Hanno Behrens, Trainer Michael Köllner und Co. ausgelassen mit ihren 8000 mitgereisten Fans am Hardtwald in ihren schwarz-roten Aufstiegs-Shirts die Rückkehr des 1. FC Nürnberg in die Bundesliga feierten, brachen auch 220 km weiter östlich in der Frankenmetropole alle Dämme. Dort soll am Abend die Party mit der Rückkehr der Aufstiegshelden erst so richtig losgehen

Erfolgscoach Köllner musste nach dem 2:0 (1:0) beim SV Sandhausen die obligatorische Bierdusche über sich ergehen lassen, nahm den ersten Aufstieg seiner Karriere aber überraschend gefasst zur Kenntnis.

Köllner: "Habe nur meinen Job gemacht"

"Wir haben es geschafft, das ist ein Verdienst der Mannschaft, ich habe nur meinen Job gemacht", sagte Köllner bei Sky. "Ich wusste, dass die Mannschaft in einer guten Verfassung ist. Ich war mir sicher, dass wir am Ende erfolgreich sein werden."

Seine Spieler ließen es jedenfalls krachen. "Das ist traumhaft, man kann sich nie an Erfolge gewöhnen, es gibt keinen Ersatz für Siege mit der Mannschaft und Aufstiege. Es ist grandios", sagte Tobias Werner, der im vergangenen Jahr mit dem VfB Stuttgart aufstieg.

Werner kündigt lange Party-Nacht an

Die Party auf dem Rasen mit den Fans war erst der Anfang. Gegen Abend werden die Spieler am Vereinsgelände am Valznerweiher erwartet. "Das wird eine lange Nacht", kündigte Werner an.

Dank des Erfolgs in der Kurpfalz machte der neunmalige Deutsche Meister am Sonntagnachmittag nach vierjähriger Abstinenz vorzeitig sein Comeback im Oberhaus perfekt gemacht. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Der achte Aufstieg seiner Vereinsgeschichte ist dem Club, der sich nun Rekordaufsteiger auf seine Visitenkarte schreiben kann, beim Saisonfinale am kommenden Sonntag nicht mehr zu nehmen. (Tabellenrechner der 2. Bundesliga)

Behrens leitet Club-Party ein

Behrens (38.) mit seinem 14. Saisontreffer und Tim Leibold (76.) machten 50 Jahre nach der neunten und bislang letzten deutschen Meisterschaft der Nürnberger den Aufstieg für die Franken perfekt gemacht. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Am kommenden Sonntag steht dann im heimischen Max-Morlock-Stadion die Aufstiegsparty gegen Mitaufsteiger Fortuna Düsseldorf auf dem Programm, in der es dann noch um Zweitliga-Meisterschaft geht. (Tabellenrechner der 2. Bundesliga)

Meistertitel im Visier

"Wir haben vor ein paar Wochen gesagt, dass wir Meister werden wollen. Dieses Ziel gilt nach wie vor", sagte Köllner, der sich in der Nürnberger-Aufstiegsgalerie neben berühmten Trainerkollegen wie Felix Magath, Klaus Augenthaler oder Robert "Zapf" Gebhardt verewigte.

Die grandiose Saison feierten die Aufstiegshelden zunächst mal im Mannschaftsbus bei der rund zweistündigen Heimfahrt auf der A6, ehe am Abend in der zweitgrößten Stadt Bayerns eine zünftige Sause folgte. Ende offen...

