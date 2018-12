Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 22 bis 28 in der 2. Bundesliga zeitgenau angesetzt. (SERVICE: 2.Bundesliga-Spielplan im SPORT1-Datencenter)

Highlight dieser Runden ist das Hamburger Derby. Am 15. Spieltag ist der Hamburger SV beim Lokalrivalen St. Pauli zu Gast. Die genaue Ansetzung ist Sonntag, der 10. März 2019 um 13.30 Uhr.

Aktuell kämpfen beide Teams um den Aufstieg in die Bundesliga. Der Hamburger SV hat als Tabellenführer momentan die besseren Karten, aber St. Pauli liegt auf Rang vier in Lauerstellung und wartet nur auf die Ausrutscher der Konkurrenz. Eine spannende Ausgangslage für das Derby ist also zu erwarten.

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen erfolgen voraussichtlich in der zwölften Kalenderwoche (18. bis 22. März 2019).

Die Spieltage im Überblick

22. Spieltag

Freitag, 15. Februar 2019

SV Sandhausen - Darmstadt 98 (18.30)

SC Paderborn - 1. FC Köln (18.30)

Samstag, 16. Februar 2019

MSV Duisburg - 1. FC Union Berlin (13.00)

FC Ingolstadt - VfL Bochum (13.00)

FC St. Pauli - Erzgebirge Aue (13.00)

1. FC Heidenheim - Hamburger SV (13.00)

Sonntag, 17. Februar 2019

Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth (13.30)

Arminia Bielefeld - 1. FC Magdeburg (13.30)

Dynamo Dresden - Jahn Regensburg (13.30)



23. Spieltag

Freitag, 22. Februar 2019

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld (18.30)

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim (18.30)

Samstag, 23. Februar 2019

1. FC Köln - SV Sandhausen (13.00)

VfL Bochum - Holstein Kiel (13.00)

Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (13.00)

FC St. Pauli - FC Ingolstadt (13.00)

Sonntag, 24. Februar 2019

Jahn Regensburg - Hamburger SV (13.30)

Erzgebirge Aue - MSV Duisburg (13.30)

1. FC Magdeburg - SC Paderborn (13.30)

24. Spieltag

Freitag, 1. März 2019

Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin (18.30)

MSV Duisburg - 1. FC Magdeburg (18.30)

Samstag, 2. März 2019

SV Sandhausen - Erzgebirge Aue (13.00)

1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg (13.00)

SC Paderborn - FC St. Pauli (13.00)

Sonntag, 3. März 2019

Arminia Bielefeld - Darmstadt 98 (13.30)

FC Ingolstadt - 1. FC Köln (13.30)

Dynamo Dresden - VfL Bochum (13.30)

Montag, 4. März 2019

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth (20.30)

25. Spieltag

Freitag, 8. März 2019

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim (18.30)

1. FC Union Berlin - FC Ingolstadt (18.30)

Samstag, 9. März 2019

1. FC Köln - Arminia Bielefeld (13.00)

Jahn Regensburg - MSV Duisburg (13.00)

Darmstadt 98 - Holstein Kiel (13.00)

Erzgebirge Aue - SC Paderborn (13.00)

SpVgg Greuther Fürth - Dynamo Dresden (13.30)

Sonntag, 10. März 2019

FC St. Pauli - Hamburger SV (13.30)

1. FC Magdeburg - SV Sandhausen (13.30)

26. Spieltag

Freitag, 15. März 2019

Holstein Kiel - Erzgebirge Aue (18.30)

1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlin (18.30)

Samstag, 16. März 2019

Hamburger SV - Darmstadt 98 (13.00)

SV Sandhausen - FC St. Pauli (13.00)

Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg (13.00)

Sonntag, 17. März 2019

Arminia Bielefeld - VfL Bochum (13.30)

MSV Duisburg - 1. FC Köln (13.30)

SC Paderborn - FC Ingolstadt (13.30)

Montag, 18. März 2019

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth (20.30)



27. Spieltag

Freitag, 29. März 2019

FC St. Pauli - MSV Duisburg (18.30)

1. FC Magdeburg - 1. FC Heidenheim (18.30)

Samstag, 30. März 2019

VfL Bochum - Hamburger SV (13.00)

1. FC Union Berlin - SC Paderborn (13.00)

Darmstadt 98 - Jahn Regensburg (13.00)

Sonntag, 31. März 2019

1. FC Köln - Holstein Kiel (13.30)

FC Ingolstadt - SV Sandhausen (13.30)

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld (13.30)

Montag, 1. April 2019

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden (20.30)



28. Spieltag

Freitag, 5. April 2019

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue (18.30)

Jahn Regensburg - VfL Bochum (18.30)

Samstag, 6. April 2019

Holstein Kiel - FC St. Pauli (13.00)

MSV Duisburg - FC Ingolstadt (13.00)

SV Sandhausen - SC Paderborn (13.00)

Sonntag, 7. April 2019

1. FC Heidenheim - 1. FC Köln (13.30)

Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin (13.30)

SpVgg Greuther Fürth - Darmstadt 98 (13.30)

Montag, 8. April 2019

Hamburger SV - 1. FC Magdeburg (20.30)