Arminia Bielefeld hat in der 2. Bundesliga seinen dritten Sieg in Folge eingefahren. Die Ostwestfalen setzten sich am 21. Spieltag bei Jahn Regensburg mit 3:0 (2:0) durch. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Kapitän Fabian Klos (6.), Andreas Voglsammer (25.) und Cedric Brunner (50.) erzielten die Treffer für die Arminia. In der Tabelle verbessert sich Bielefeld mit 27 Punkten vorerst auf den zehnten Rang direkt hinter Regensburg (29 Zähler). (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Nach dem 2:0 gegen Aufstiegsfavorit Hamburger SV am vergangenen Wochenende präsentierten sich die Gäste vor 8.693 Zuschauern äußerst selbstbewusst. Nach einer Flanke von Brunner setzte Klos sich gegen die Regensburger Verteidigung durch und köpfte den Ball zur Führung ein. Es war der 120. Pflichtspieltreffer des 31 Jahre alten Mittelstürmers im Arminia-Trikot.

Voglsammer trifft vom Punkt

Nach einem Eckball griff Jahn-Verteidiger Asger Sörensen dem hochspringenden Klos an die Schulter, den zugesprochenen Elfmeter verwandelte Voglsammer. Nach der Pause legte Brunner mit einem Flachschuss nach. (SERVICE: Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Für Trainer Uwe Neuhaus war es der vierte Sieg im fünften Spiel. Der 59-Jährige hatte das Traineramt bei der Arminia vor dem 17. Spieltag vom entlassenen Luxemburger Jeff Saibene übernommen, und nur gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) verloren.

