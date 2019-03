Der 1. FC Köln hat die Schwächen seiner Verfolger eiskalt ausgenutzt und die Tabellenführung in der 2. Bundesliga zementiert.

Die Geißböcke besiegten am 27. Spieltag Holstein Kiel mit 4:0 (2:0) und liegen nun drei Punkte vor dem Hamburger SV und bereits sieben Zähler vor Union Berlin auf dem Relegationsplatz. (Der LIVETICKER zum Nachlesen)

Der Absteiger aus der Domstadt, für den allein die direkte Bundesliga-Rückkehr zählt, hat zudem noch ein Nachholspiel beim MSV Duisburg in der Hinterhand.

Die Top-Stürmer treffen für den Effzeh

Simon Terodde (22.) mit seinem 27. Saisontor, Kapitän Jonas Hector (25.), Jhon Cordoba (46.) und der eingewechselte Anthony Modeste (90.+1) trafen gegen den Ex-Klub von FC-Trainer Markus Anfang, der mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei allerdings noch Restchancen im Aufstiegsrennen hat. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Terodde scheiterte in der 41. Minute zudem mit einem Foulelfmeter an Holstein-Keeper Kenneth Kronholm. (SERVICE: Der Spielplan der 2. Bundesliga)

"Wir wussten, dass wir heute eine große Chance hatten durch die Ergebnisse von Samstag. Da lässt es sich ganz befreit aufspielen", sagte Hector am Sky-Mikrofon: "Zurzeit sind wir sehr konsequent in der Chancenverwertung. Daran müssen wir in den nächsten Wochen anknüpfen."

Kiels Verteidiger Johannes van den Bergh haderte nach der höchsten Zweitliga-Niederlage der Störche: "Das Ergebnis war auch in der Höhe verdient. Wir haben es Köln zu leicht gemacht."

Kiel verliert offenen Schlagabtausch gegen Köln

Der beste Angriff der Liga und drittbeste Offensive begegneten sich von Beginn an mit offenem Visier. Mit dem Selbstvertrauen von vier Siegen in Folge übte der FC mit den beiden Ex-Kielern Rafael Czichos und Dominick Drexler in der Startelf enormen Druck aus und kam früh zu guten Chancen.

Die Führung durch Terodde nach einer schnellen Kombination über Florian Kainz und Cordoba, der im FC-Angriff den Vorzug gegenüber Modeste erhielt, war eine logische Folge.

Nur drei Minuten später erhöhte Hector nach beherzter Einzelleistung. Kiel blieb aber gefährlich gegen eine bei schnellem Umschaltspiel nicht immer sattelfeste FC-Abwehr. Gleich nach Wiederanpfiff machte Cordoba mit seinem 13. Saisontreffer alles klar.