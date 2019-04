Wer wird in der kommenden Saison Trainer beim 1. FC Köln?

Nach dem Rauswurf von Trainer Markus Anfang läuft die Nachfolgersuche auf Hochtouren, denn das Duo Andre Pawlak und Manfred Schmid fungiert nur als Interimslösung bis zum Saisonende.

Als Topkandidaten auf den Trainerposten bei den Domstädtern gelten nach SPORT1-Informationen Achim Beierlorzer (Trainer von Jahn Regensburg) und André Breitenreiter (wurde am 27. Januar bei Hannover 96 entlassen). Zu dem in einigen Medien gehandelten Ex-Huddersfield Town-Coach David Wagner gibt es aktuell keinen Kontakt.

Eine Rückkehr von Peter Stöger nach Köln (FC-Trainer 2013 bis 2017) ist dagegen kein Thema. Der Österreicher soll mit einem Job in England liebäugeln.

Eine Verpflichtung des ebenfalls gehandelten Bruno Labbadia, dessen im Sommer auslaufender Vertrag beim VfL Wolfsburg nach Differenzen mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke nicht verlängert wurde, gilt dagegen eher als unwahrscheinlich, erfuhr SPORT1.

Die Kölner blieben zuletzt vier Spiele ohne Sieg und reagierten nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 mit der Entlassung von Anfang. Trotz des Negativlaufs steht der FC noch auf Rang eins und hat acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Bundesliga.