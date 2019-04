Köln will an Spitze davonziehen

vergrößernverkleinern Der 1. FC Köln kann seinen Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen © Getty Images

Der 1. FC Köln thront an der Spitze der 2. Bundesliga und kann mit einem Sieg bei Heidenheim weiter davonziehen. Union will sich an den HSV heranpirschen.