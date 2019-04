Unter der Woche standen nicht nur die Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal an, auch die 2. Liga ist im Einsatz.

Dynamo Dresden will den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Dazu muss ein Sieg im Nachholspiel des 25. Spieltages bei der SpVgg Greuther Fürth her (2. Liga: Greuther Fürth - Dynamo Dresden ab 19 Uhr im LIVETICKER). Nach dem ersten Pflichtspielsieg des Jahres bei Erzgebirge Aue könnte Fürth die Trendwende einleiten. Mit einem Erfolg bei den Mittelfranken kann Dresden den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zehn Punkte vergrößern und in der Tabelle sogar an Greuther Fürth vorbeiziehen.

Auch bei Fürth ist der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern. Zudem plagen Trainer Damir Buric auch personelle Sorgen. Zuletzt bei Arminia Bielefeld verletzten sich vor und während der Partie gleich vier Akteure. Tobias Mohr erwischte es im Abschlusstraining. Er stand nach über drei Monaten Pause kurz vor dem Comeback und verletzte sich erneut am Knie.

Spiel wegen Unwetter abgesagt

Während der Partie musste zunächst Sebastian Ernst mit einer Sprunggelenksblessur vom Platz. Es folgten Julian Green und Maximilian Wittek. Hinter einem Einsatz der drei Spieler gegen Dynamo steht ein großes Fragezeichen.

Das ursprünglich geplante Spiel wurde aufgrund einer amtlichen Unwetterwarnung rund zwei Stunden vor Anpfiff abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst prognostizierte für die Region um Fürth neben starken Niederschlägen auch das Auftreten von schweren Sturmböen. Es wurden Böen bis zu einer Windstärke 11 und über 100 km/h vorhergesagt.

